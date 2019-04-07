Злоумышленник, воспользовавшись моментом, тайно похитил мобильный телефон. Затем он перевел денежные средства через приложение в мобильном телефоне на свой счет...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Тропарево-Никулино г. Москвы совместно с сотрудниками Росгвардии задержали 51-летнего москвича по подозрению в краже денежных средств с банковской карты.В полицию поступило сообщение от 47-летнего мужчины. Он сообщил, что ранее отдыхал со знакомым в одном из ресторанов на Боровском шоссе, где забыл свой телефон. Через некоторое время он пошел в банк, где выяснилось, что с его банковской карты списаны денежные средства в размере свыше 500 тысяч рублей. Мужчина обратился в полицию.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Им оказался 51-летний москвич.Установлено, что злоумышленник, воспользовавшись моментом, тайно похитил мобильный телефон. Затем он перевел денежные средства через приложение в мобильном телефоне на свой счет. Пароль он подсмотрел, когда мужчина пользовался телефоном во время ужина. Похищенными денежными средствами распорядился по собственному усмотрению.По данному факту следственным отделением ОМВД России по району Тропарево-Никулино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93