Ставропольские полицейские задержали вандалов. Трое молодых людей в Буденновске осквернили мемориал Родина-мать.

Ставропольские полицейские задержали вандалов. Трое молодых людей в Буденновске осквернили мемориал "Родина-мать".На оперативно-разыскные мероприятия потребовалось три дня.Ранее в сети появились записи с камер наблюдения. На кадрах – трое молодых людей приносят скамейку к Вечному огню, чтобы посидеть и согреться. Далее один из них встает и справляет нужду на памятник.Возбуждено уголовное дело по факту надругательства над умершими, совершенного группой лиц.Меморил возведен в 1967 в память о буденновцах, погибших В Великую Отечественную войну. Деньги на него собирали местные жители, передает "Интерфакс".