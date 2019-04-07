Пулеметчицу ВСУ Яну Червоную с позывным Ведьма посмертно наградили орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Пулеметчицу ВСУ Яну Червоную с позывным Ведьма посмертно наградили орденом Богдана Хмельницкого III степени.Соответствующий указ подписал украинский лидер Петр Порошенко.Ранее сообщалось о гибели старшего солдата. В ЛНР рассказали подробности, как пьяные военнослужащие решили произвести обстрел позиций ЛНР из миномета. Но поскольку солдаты находились в состоянии опьянения, они произвели двойное заряжение. Произошел разрыв орудия.По словам начальника пресс-службы Народной милиции ЛНР Якова Осадчего, командование ВСУ обстоятельства гибели девушки скрывает, обвиняя во всем ЛНР, а для Порошенко это просто пиар-ход.