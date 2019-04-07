К участию в мероприятиях присоединились народные дружинники, волонтеры и представители органов образования.
Мероприятия в рамках кампании "Внимательный родитель за рулем" на днях прошли в Ковровском и Гороховецком районах.
Сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Ковровский» совместно с народными дружинниками, представителями органов образования и Всероссийского общества автомобилистов провели конкурс-фестиваль «Безопасный перекресток». В состязании приняли участие ученики 1-5 классов, представившие 14 команд.
Программа соревнований состояла из нескольких интеллектуальных и творческих заданий. Школьники инсценировали различные дорожные ситуации, показывая опасность нарушений ПДД, исполняли песни на тему безопасности дорожного движения, показывали миниатюры, эмоционально демонстрируя тяжесть последствий, к которым может привести несоблюдение правил дорожного движения.
Стоит отметить, что ребята подошли к подготовке очень ответственно. Многие из участников использовали сценические костюмы и специально подготовленный реквизит.
Поддержать команды в зале собрались родители, педагоги и друзья, которые встречали каждое выступление бурными аплодисментами.
В завершение мероприятия была определена тройка победителей, но члены жюри отметили, что все ребята выступили достойно, проявив себя грамотными участниками дорожного движения.
Сотрудники ОГИБДД Отделения МВД России по Гороховецкому району в рамках кампании совместно с представителями районной администрации и волонтерами провели рейд на оживленных улицах районного центра.
Стражи порядка проверяли использование водителями ремней безопасности и детских удерживающих устройств, напоминая о важности их применения. Волонтеры, в свою очередь, вручали автолюбителям специальные памятки с заголовком «Ребенок – главный пассажир!». А помогали участникам акции известные мультипликационные персонажи, которые рассказывали юным пассажирам о том, как важно заботиться о собственной безопасности и быть культурным участником дорожного движения.
Мероприятия в рамках кампании «Внимательный родитель за рулем» будут продолжены и в других районах Владимирской области.