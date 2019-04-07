К участию в мероприятиях присоединились народные дружинники, волонтеры и представители органов образования.

Мероприятия в рамках кампании "Внимательный родитель за рулем" на днях прошли в Ковровском и Гороховецком районах.Сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Ковровский» совместно с народными дружинниками, представителями органов образования и Всероссийского общества автомобилистов провели конкурс-фестиваль «Безопасный перекресток». В состязании приняли участие ученики 1-5 классов, представившие 14 команд.Программа соревнований состояла из нескольких интеллектуальных и творческих заданий. Школьники инсценировали различные дорожные ситуации, показывая опасность нарушений ПДД, исполняли песни на тему безопасности дорожного движения, показывали миниатюры, эмоционально демонстрируя тяжесть последствий, к которым может привести несоблюдение правил дорожного движения.Стоит отметить, что ребята подошли к подготовке очень ответственно. Многие из участников использовали сценические костюмы и специально подготовленный реквизит.Поддержать команды в зале собрались родители, педагоги и друзья, которые встречали каждое выступление бурными аплодисментами.В завершение мероприятия была определена тройка победителей, но члены жюри отметили, что все ребята выступили достойно, проявив себя грамотными участниками дорожного движения.Сотрудники ОГИБДД Отделения МВД России по Гороховецкому району в рамках кампании совместно с представителями районной администрации и волонтерами провели рейд на оживленных улицах районного центра.Стражи порядка проверяли использование водителями ремней безопасности и детских удерживающих устройств, напоминая о важности их применения. Волонтеры, в свою очередь, вручали автолюбителям специальные памятки с заголовком «Ребенок – главный пассажир!». А помогали участникам акции известные мультипликационные персонажи, которые рассказывали юным пассажирам о том, как важно заботиться о собственной безопасности и быть культурным участником дорожного движения.Мероприятия в рамках кампании «Внимательный родитель за рулем» будут продолжены и в других районах Владимирской области.