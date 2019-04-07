Спикер Госдумы Вячеслав Володин в воскресенье, 7 апреля, встретился с главой Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом в рамках 140-й ассамблеи Межпарламентского союза в Катаре. Председатель нижней палаты пригласил турецкого коллегу посетить Москву.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в воскресенье, 7 апреля, встретился с главой Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом в рамках 140-й ассамблеи Межпарламентского союза в Катаре. Председатель нижней палаты пригласил турецкого коллегу посетить Москву.В начале встречи Володин поздравил Шентопа с избранием на пост главы Великого национального собрания. "Отношения между нашими странами развиваются во многом благодаря нашим Президентам. Растет товарооборот, количество российских туристов, которые приезжают в Турцию", – заявил спикер Госдумы, отметив также необходимость развития межпарламентских контактов.Турецкий парламентарий, в свою очередь, поблагодарил председателя нижней палаты за возможность встретиться. Шентоп выразил надежду, что на ближайшей встрече президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана будет затронута тема либерализации визового режима между Россией и Турцией.Кроме того, Шентоп напомнил Володину, что Анкара желает получить постоянный статус в Совещании спикеров парламентов стран Евразии. "Конечно, мы хотели бы видеть вас среди участников совещания", – ответил спикер Госдумы.В ходе беседы Вячеслав Володин пригласил Мустафу Шентопа посетить Москву. По словам спикера Госдумы, это можно сделать в рамках форума "Развитие парламентаризма", который пройдет этим летом в российской столице.Также законодатели отметили перспективность формата Конференции спикеров парламентов Афганистана, Китая, Ирана, Пакистана, России и Турции по борьбе с терроризмом.Напомним, делегация Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным находится с визитом в Катаре 6-7 апреля. Законодатели принимают участие в работе 140-й ассамблеи Межпарламентского союза. Председатель нижней палаты ранее встретился с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани и главой Мажилиса парламента Казахстана Нурланом Нигматулиным.