Межпарламентская комиссия России и Вьетнама может провести заседание в поселке Сабетта на Ямале. С таким предложением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с главой Национального собрания (парламента) Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган.
Межпарламентская комиссия России и Вьетнама может провести заседание в поселке Сабетта на Ямале. С таким предложением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с главой Национального собрания (парламента) Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган.
Председатель вьетнамского законодательного собрания отметила, что сегодняшняя встреча – уже пятая. По ее словам, такая активность говорит о высоком уровне сотрудничества Москвы и Ханоя.
Вячеслав Володин пригласил Нгуен Тхи Ким Нган в Россию. "Есть планы, что вы посетите один из регионов Севера", – сказал спикер Госдумы.
Председатель нижней палаты предложил провести заседание межпарламентской комиссии высокого уровня по межрегиональному сотрудничеству на Ямале, в поселке Сабетта. Там находится предприятие "Ямал СПГ", которое активно сотрудничает с Вьетнамом, отметил Володин.
В свою очередь, глава вьетнамского парламента высказала предложения по развитию межпарламентского сотрудничества. По ее мнению, следует увеличить количество взаимных визитов делегаций двух стран, развивать межпарламентский контроль по реализации двусторонних соглашений, а также создать правовую основу для поддержки контактов между правительствами России и Вьетнама.
Спикер Госдумы поддержал предложения своей коллеги. По словам Володина, необходимо рассмотреть их как можно быстрее.
Напомним, делегация Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным находится с визитом в Катаре 6-7 апреля. Законодатели принимают участие в работе 140-й ассамблеи Межпарламентского союза. Председатель нижней палаты уже успел встретиться с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани, главами парламентов Казахстана, Турции и Ирана.