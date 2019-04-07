Межпарламентская комиссия России и Вьетнама может провести заседание в поселке Сабетта на Ямале. С таким предложением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с главой Национального собрания (парламента) Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган.

Межпарламентская комиссия России и Вьетнама может провести заседание в поселке Сабетта на Ямале. С таким предложением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с главой Национального собрания (парламента) Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган.Председатель вьетнамского законодательного собрания отметила, что сегодняшняя встреча – уже пятая. По ее словам, такая активность говорит о высоком уровне сотрудничества Москвы и Ханоя.Вячеслав Володин пригласил Нгуен Тхи Ким Нган в Россию. "Есть планы, что вы посетите один из регионов Севера", – сказал спикер Госдумы.Председатель нижней палаты предложил провести заседание межпарламентской комиссии высокого уровня по межрегиональному сотрудничеству на Ямале, в поселке Сабетта. Там находится предприятие "Ямал СПГ", которое активно сотрудничает с Вьетнамом, отметил Володин.В свою очередь, глава вьетнамского парламента высказала предложения по развитию межпарламентского сотрудничества. По ее мнению, следует увеличить количество взаимных визитов делегаций двух стран, развивать межпарламентский контроль по реализации двусторонних соглашений, а также создать правовую основу для поддержки контактов между правительствами России и Вьетнама.Спикер Госдумы поддержал предложения своей коллеги. По словам Володина, необходимо рассмотреть их как можно быстрее.Напомним, делегация Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным находится с визитом в Катаре 6-7 апреля. Законодатели принимают участие в работе 140-й ассамблеи Межпарламентского союза. Председатель нижней палаты уже успел встретиться с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани, главами парламентов Казахстана, Турции и Ирана.