В Архангельской области проходит чемпионат России по лыжным гонкам. В воскресенье, 7 апреля, состоялся мужской марафон на 50 километров классическим стилем. Победителем заезда стал Максим Вылегжанин, преодолевший дистанцию за 2 часа 6 минут 42,6 секунды.

В Архангельской области проходит чемпионат России по лыжным гонкам. В воскресенье, 7 апреля, состоялся мужской марафон на 50 километров классическим стилем. Победителем заезда стал Максим Вылегжанин, преодолевший дистанцию за 2 часа 6 минут 42,6 секунды.Следом за ним расположился Илья Семиков, приехавший на финиш спустя 11,3 секунды после победителя. Третье место на пьедестале занял Сергей Ардашев, проигравший Вылегжанину 23,2 секунды.