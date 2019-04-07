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<a href="https://33live.ru/novosti/07-04-2019-vyyasnilos-chto-opasnogo-sblizheniya-samoletov-nad-moskvoj-ne-bylo.html" target="_blank">Выяснилось, что опасного сближения самолетов над Москвой не было</a> - Бизнес-джет и британский самолет Airbus A-380, следовавший из Лондона в Гонконг, над московским Шереметьевом не сближались, поступившая ранее информация не верна, сообщил представитель ФГУП Госкорпорация по организации воздушного движения в РФ.