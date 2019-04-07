Известный российский тренер не смог сдержать эмоций. Татьяна
Тарасова обрушилась на бывшего полузащитника Зенита Константина Зырянова.
Известный российский тренер не смог сдержать эмоций. Татьяна
Тарасова обрушилась на бывшего полузащитника "Зенита" Константина Зырянова.
Зырянов назвал фигурное катание кошмарным видом спорта.
Спортсмен возмущен тем, что 17-летним девушкам приходится заканчивать карьеру и
выходить на пенсию. Эти слова не оставили равнодушной Татьяну Тарасову.
Кто его вообще спросил? Он имеет какое-то влияние на что-то?
Пошел к чертовой матери. Все!" – грубо выругалась она. Об этом сообщает .
Отметим, что Константин Зырянов не одинок в своем мнении.
Он не первый кто высказался о незавидной участи спортсменок-фигуристок. До него
против участия юных особ во взрослых состязаниях выступала депутат
Государственной Думы Ирина Роднина. Светлана Ромашина – олимпийская чемпионка
по синхронному плаванию также выражала озабоченность этой проблемой.
Напомним, недавно перенесла операцию по
замене хрусталика. Она рассказала тогда журналистам, что процедура прошла
успешно, ее выписали из больницы уже на следующий день. Такая же операция
планируется на втором глазу. Врачи порекомендовали
повременить и отложить процедуру.