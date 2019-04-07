Известный российский тренер не смог сдержать эмоций. Татьяна Тарасова обрушилась на бывшего полузащитника Зенита Константина Зырянова.

Известный российский тренер не смог сдержать эмоций. ТатьянаТарасова обрушилась на бывшего полузащитника "Зенита" Константина Зырянова.Зырянов назвал фигурное катание кошмарным видом спорта.Спортсмен возмущен тем, что 17-летним девушкам приходится заканчивать карьеру ивыходить на пенсию. Эти слова не оставили равнодушной Татьяну Тарасову.Кто его вообще спросил? Он имеет какое-то влияние на что-то?Пошел к чертовой матери. Все!" – грубо выругалась она. Об этом сообщает .Отметим, что Константин Зырянов не одинок в своем мнении.Он не первый кто высказался о незавидной участи спортсменок-фигуристок. До негопротив участия юных особ во взрослых состязаниях выступала депутатГосударственной Думы Ирина Роднина. Светлана Ромашина – олимпийская чемпионкапо синхронному плаванию также выражала озабоченность этой проблемой.Напомним, недавно перенесла операцию позамене хрусталика. Она рассказала тогда журналистам, что процедура прошлауспешно, ее выписали из больницы уже на следующий день. Такая же операцияпланируется на втором глазу. Врачи порекомендовалиповременить и отложить процедуру.