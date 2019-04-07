Мужчина получил серьезные ожоги и оказался в реанимации после инцидента с бытовым газом в Мечетлинском районе Башкирии. В результате инцидента частный дом, где произошел хлопок, оказался частично разрушен.

Частный жилой дом в Мечетлинском районе Башкирии оказался разрушен из-за взрыва бытового газа, произошедшего вечером в субботу, 6 апреля, сообщает ГТРК "Башкортостан".По данным СМИ, в результате инцидента пострадал мужчина 1968 года рождения, он получил серьезные ожоги и был доставлен в лечебное учреждение, где его поместили в реанимацию.В ликвидации последствий ЧП принимали участие два десятка сотрудников МЧС, задействовавших 9 единиц техники.