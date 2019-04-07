Знаменитая спортсменка поделилась с поклонниками воспоминаниями о покойной матери. Трогательный пост появился на странице Ляйсан Утяшевой в Instagram.

Знаменитая спортсменка поделилась с поклонниками воспоминаниями о покойной матери. Трогательный пост появился на странице Ляйсан Утяшевой в Instagram.Гимнастка рассказала о том, что сейчас наступило время "универсальных женщин". Они успевают следить за собой, строить успешную карьеру, воспитывать детей и выполнять домашние обязанности.По словам спортсменки, в молодом возрасте она была не согласна с этим утверждением и отказывалась готовить дома. Мать пыталась убедить гимнастку в обратном. В 2012 году женщина умерла, и с тех пор Ляйсан Утяшева стала иначе относиться к ее наставлениям. Она поняла, что можно научиться успевать везде."В свои 23 или 24 года я сильно сопротивлялась и приводила всякие аргументы, что современной женщине готовить не обязательно. Мама сказала: "Пока сопротивляешься и тратишь на это силы, мудрость веков уходит сквозь пальцы". После ее ухода я многое осознала", – поделилась своими размышлениями знаменитость.Эту позицию раскритиковали многие пользователи. Они заявили, что женщины не могут быть успешны во всех сферах жизни: "Невозможно все успевать, просто невозможно. Если особенно выбираешь карьеру, то семья страдает – это факт", "Не надо вводить женщин в заблуждение. Не может женщина везде успевать и быть везде на высоте".Напомним, недавно отправилась со своим сыном в путешествие. Гимнастка разместила в социальных сетях фотографию, на которой они стоят с чемоданами в аэропорту. Звезда попросила поклонников угадать, в какую страну они собираются полететь. Пользователи предположили, что семья отправится в Израиль, куда незадолго до этого уехал артист Павел Воля.