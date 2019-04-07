Жители Самары и окрестных населенных пунктов субботним вечером наблюдали яркую вспышку в небе, сопровождавшуюся глухим звуком, отдаленно напоминавшим взрыв. По предварительной версии, речь может идти о появлении метеорита.

В Сети опубликованы записи, запечатлевшие яркую вспышку в небе над Самарой – инцидент, попавший в объективы камер наблюдения и автомобильных регистраторов, произошел вечером в субботу, 6 апреля.РИА Новости, со ссылкой на директора клуба любителей астрономии "АстроСамара" Евгения Баранского, сообщает, что речь, скорее всего, может идти о метеорите, появление которого и стало причиной интенсивного свечения и глухого звука, о которых местные жители сообщили в МЧС.Отметим, что в тот же день метеорит наблюдали в небе над Красноярским краем – многочисленные очевидцы сняли на видео появление небесного "гостя".