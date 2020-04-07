Многие компании вынуждены сокращать расходы на фоне пандемии коронавируса во всем мире. Даже компании с мировым именем увольняют сотрудников или отпускают их в неоплачиваемый отпуск. Растет безработица практически во всех странах мира, что негативно сказывается на экономиках стран. Сложившаяся ситуация, по мнению экспертов и аналитиков, в скором времени приведет к полномасштабному кризису.

Многие компании вынуждены сокращать расходы на фоне пандемии коронавируса во всем мире. Даже компании с мировым именем увольняют сотрудников или отпускают их в неоплачиваемый отпуск. Растет безработица практически во всех странах мира, что негативно сказывается на экономиках стран. Сложившаяся ситуация, по мнению экспертов и аналитиков, в скором времени приведет к полномасштабному кризису.Тем не менее есть такие компании, которые во времена пандемии не только не увольняют сотрудников, но даже стремятся нанимать новых, в основном на удаленную работу.Эксперты, используя данные с сайта поиска работы FlexJobs, создали список компаний, которые активно нанимают сотрудников во время пандемии коронавируса. Компании нанимают сотрудников как на полную ставку, так и на полставки, а также на удаленную работу.Ниже мы расскажем о 10 таких компаниях.1. CVS HealthЭта компания работает в области медицины и здравоохранения. Помимо прочего, компания нанимает сотрудников на должность медсестры. Это американская компания, которая активно нанимает сотрудников.2. UnitedHealth GroupЭто еще одна компания, работающая в сфере медицинских услуг и здравоохранения. Компания нанимает сотрудников не только на должность медсестры, но также и на должность инструктора, обучающего медсестер.3. NetsmartЭто еще одна американская медицинская компания, которой необходимы новые сотрудники во время пандемии. Большинство вакансий компании – это работа на полную ставку.4. OracleЭта компания работает в сфере информационных технологий. Компания разрабатывает и поставляет программное обеспечение для крупных компаний и корпораций. Так как многие компании переводят сотрудников на удаленную работу, продукты компании Oracle стали пользоваться повышенным спросом.5. Red HatЭто еще одна компания, работающая в области информационных технологий. Она предоставляет предприятиям программное обеспечение с открытым исходным кодом. Повышенный спрос на ее продукцию также связан с тем, что многие компании переводят сотрудников на удаленную работу. В связи с этим компании нужны новые сотрудники, которые помогли бы компании справиться с потоком заказов.6. LiveAreaЭта компания также работает в области информационных технологий. Она предоставляет возможность управления данными, что важно для многих компаний, работающих в удаленном режиме.7. LiveopsКомпания работает в сфере обслуживания клиентов, предоставляя услуги колл-центра, включая виртуальных операторов. В настоящий момент компания пополняет свой штат операторами колл-центров.8. Continuum Global SolutionsЭто еще одна компания, которая предоставляет услуги колл-центра, причем пользуется спросом у крупных компаний. В частности, среди клиентов – компании из списка Fortune-500.9. K12Эта компания работает в сфере предоставления услуг образования и обучения. В частности, в настоящий момент компания ищет сотрудников на позиции учителей, составителей расписания, в том числе по разным языкам мира.10. Great MindsЭто еще одна компания, которая работает в сфере образования и обучения. Сейчас, на время самоизоляции, многие пользуются услугами онлайн-платформ для обучения, а также переносят занятия в режим онлайн. Следовательно, подобные компании и услуги пользуются повышенным спросом.