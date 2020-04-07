На Южном Урале 15-летнюю школьницу представили к награде медалью МЧС России. Она не растерялась и вытащила из воды двух тонущих детей.

На Южном Урале 15-летнюю школьницу представили к награде медалью МЧС России. Она не растерялась и вытащила из воды двух тонущих детей.ЧП случилось в деревне Коротаново Чебаркульского района, сообщает корреспондент ГТРК "Южный Урал". Два подростка из третьего и пятого класса решили перейти искусственный водоем. Лед на пруду оказался с проталинами и школьники угодили в одну из них. проходившая вместе с подругой 15-летняя Виолетта заметила детей и бросилась им на помощь.Школьница не только вытащила из воды подростков, но и сняла с них мокрую ледяную одежду. Вскорости прибыли взрослые и службц МЧС.История об отважном поступке Виолетты прогремела на всю школу. Юную спасительницу уже представила к награде медалью "За спасение погибающих на водах".Аналогичный случай произошел в начале января в Петербурге.16-летнюю жительницу Вышнего Волочка наградили за спасение двоих детей. Школьница Елизавета Шестова во время поездки в Северную столицу вытащила из ледяной воды мальчиков 9 и 11 лет. Девушке выдали грамоту и почетный знак "Всероссийского общества спасания на водах"