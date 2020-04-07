Предприниматели Коврова купили для города 40 аппаратов ИВЛ. Инициативу председателя Совет директоров предприятий Коврова Владимира Седова поддержали директора трех структур.

Предприниматели Коврова купили для города 40 аппаратов ИВЛ. Инициативу председателя Совет директоров предприятий Коврова Владимира Седова поддержали директора трех структур.Как уточняет ГТРК "Владимир", в акции приняли участие компании ЗиД, КЭМЗ и НИИ "Сигнал". Пример подал депутат Государственной Думы РФ Григорий Викторович Аникеев. Он на свои личные средства первым закупил аппараты ИВЛ. Пятьдесят аппаратов искусственной вентиляции лёгких переданы Департаменту здравоохранения Владимирской области. Он в свою очередь распределит технику по больницам региона с учётом первой необходимости.Напомним, аппараты ИВЛ восстанавливают кислородный баланс в организме, нарушенный осложнениями болезни. Что в своб очередь предотвращает сбои иммунной системы, падение давления, и предоставляет врачам время для лечения больного.Согласно официальной информации от регионального Управления Роспотребнадзора, на территории Владимирской области подтверждены 5 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Статистика по городам региона выглядит так. Во Владимире — 2 случая COVID-19. 1 случай — в Муроме. 1 — в Петушках. 1 — в Коврове. На стационарном лечении с подозрением на коронавирус находятся 23 человека. Что касается Мурома, тревожный сигнал из города на Оке пришёл в минувшие выходные. На своём официальном сайте глава Мурома Евгений Рычков сообщил, что предварительный анализ показал наличие вируса у мужчины, который приехал в город на Оке в командировку из Башкирии через Москву. Сотрудник проводил обучение специалистов одного из промышленных предприятий на загородной турбазе. Сейчас заболевший мужчина — в инфекционном госпитале.