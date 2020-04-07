Больше сотни жителей Дальнего Востока застряли в аэропорту Сеула. Все они надеялись вернуться на родину через Южную Корею на одном из специальных чартерных рейсов. Но в минувшие выходные международное авиасообщение было полностью остановлено.

Больше сотни жителей Дальнего Востока застряли в аэропорту Сеула. Все они надеялись вернуться на родину через Южную Корею на одном из специальных чартерных рейсов. Но в минувшие выходные международное авиасообщение было полностью остановлено.Сейчас сотни россиян, чьи рейсы были отменены, вынуждены буквально жить в аэропорту, сообщает ГТРК "Дальневосточная". Они планировали улететь еще 31 марта, но рейсы так и не состоялись. Почти неделю в транзитной зоне живут 45 россиян, остальные размещены в гостинице.Максим Верещака рассказал: "В гостиницы мы отправили семьи с детьми. В аэропорту нет притока свежего воздуха, мы уже неделю дышим кондиционированным воздухом. Все уже, откровенно говоря, очень устали. Мы просто хотим вернуться домой".В сеульский аэропорт многие прилетели из других стран: кто из командировки, кто-то из длительных поездок, пожилая пара была в больнице Кореи. Пенсионеры жалуются, что заканчиваются деньги и лекарства.В транзитной зоне поставили кровати, выдали одеяла и пледы, но только для детей и стариков. Большинство же обустраивается на полу. Душа нет, еду и воду покупают за свой счет. Главный источник информации — яркие табло с ожидаемой информацией по рейсам.В аналогичном положении оказались хабаровчане в Таиланде. Так, Анастасия и Артем по полгода работают в этой стране. "У нас заканчивается аренда жилья и визы. Работы мало, мы очень хотим домой к родным и близким".В оперативном штабе при правительстве страны заявили: срок по отправке россиян на родину был введен всего на два дня. Зампред правительства РФ Татьяна Голикова пояснила: "Он нужен для того, чтобы мы четко представляли кто, из какой страны, в каком количестве и куда прилетит в Российскую Федерацию".Для формирования списка желающих вернуться на родину на портале Госуслуг можно заполнить спецформу. Накануне, 6 апреля, возобновилась работа по формированию графика рейсов.