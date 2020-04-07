В Екатеринбурге 97-летняя ветеран войны освоила профессию блогера. О войне и о жизни Алевтина Груздкова рассказывает в соцсетях тысячам подписчикам по всему миру.

В Екатеринбурге 97-летняя ветеран войны освоила профессию блогера. О войне и о жизни Алевтина Груздкова рассказывает в соцсетях тысячам подписчикам по всему миру.Ежедневно пожилая женщина тратит несколько часов, чтобы ответить на вопросы пользователей сети. В домашней обстановке, на фоне стены с рисунками правнуков ветеран ВОВ рассказывает молодежи про страшные годы войны и дает советы — быть всегда честным, добросовестным и стараться не совершать ошибок.Как сообщают "Вести Урал", стать блогером бабушку надоумил внук. Осенью 2019 года она стала жертвой мошенников, которые похитили у нее полмиллиона рублей. Чтобы отвлечь пенсионерку от грустных мыслей, родные решили подарить ей планшет и создали страничку в соцсети. На удивление всех ветеран войны с удовольствием стала снимать видео ролики, на которых делилась своей фронтовой молодостью и даже читала стихи.В настоящий момент у Алевтины Николаевны почти 24 тысячи подписчиков из Америки, Кипра, Голландии, Австралии и даже Новой Зеландии.Как рассказал внук Алевтины Груздковой Константин Перминов: "Бабушке было интересно что-то новое, я ей показывал. Было сложно, конечно, понять в 97 лет, как устроен Интернет. Но в любом случае, это какая-то связь с другим миром. Это моральные ценности, которые надо воспитывать у молодого поколения, что в первом классе, что 10-м. Это очень важно".Родственники рады, что Алевтина Николаевна про кражу уже не вспоминает. Новое хобби и фанаты дарят ей счастье и чувство нужности людям.