Американское издание The Score составило список из самых прогрессирующих футболистов в топ-5 европейских чемпионатах. Во французской Лиге 1 лидером рейтинга стал российский полузащитник Монако Александр Головин.

Американское издание The Score составило список из самых прогрессирующих футболистов в топ-5 европейских чемпионатах. Во французской Лиге 1 лидером рейтинга стал российский полузащитник "Монако" Александр Головин.Одними из самых прогрессирующих также названы: АПЛ – Адама Траоре ("Вулверхэмптон"), Бундеслига – Суат Сердар ("Шальке"), Примера – Микель Мерино ("Реал Сосьедад"), Серия А – Крис Смоллинг ("Рома").Также издание назвало лучших футболистов в своих чемпионатах. Так, лучшим игроком чемпионата Англии признан Садио Мане ("Ливерпуль"), Германии – Роберт Левандовски ("Бавария), Испании – Лионель Месси ("Барселона"), Италии – Йосип Иличич ("Аталанта") и Франции – Анхель Ди Мария ("ПСЖ").Напомним, Головин – воспитанник московского ЦСКА, из которого перешел в "Монако" летом 2018 года за 30 миллионов евро. Александр в текущем сезоне в составе монегасков принял участие в 30 играх во всех турнирах, забил три мяча и отдал четыре результативных передачи.В марте 23-летний россиянин подписал новый долгосрочный контракт с "красно-белыми", рассчитанный до июня 2024 года.