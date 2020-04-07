Введение карантина и самоизоляции в Москве резко сократило количество машин на дорогах и очистило воздух.

Введение карантина и самоизоляции в Москве резко сократило количество машин на дорогах и очистило воздух.Аналитики подсчитали, что в Москве 7 апреля дороги были свободнее сразу на 82%, чем до начала карантинных мер три недели назад, подсчитали в департаменте транспорта Москвы, на который ссылается "Коммерсант".На фоне того же периода прошлого года опустело и метро, которое теперь свободнее на 80%, наземный общественный транспорт освободился на 79%, пригородные поезда - на 67%.Карантин вычистил с дорог 56% машин такси и 60% автомобилей каршеринга. Минус 54% показали и автомобилисты на личных машинах. Все это сразу же понизило аварийность: количество ДТП снизилось на 86%.Резкий спад потока автомобилей очистил и воздух: концентрация загрязняющих веществ в атмосфере Москвы понизилась на 30-70% по сравнению с прошлым годом.В Москве с 29 марта введен режим обязательной самоизоляции, запрещающий выходить из дома без веской причины.