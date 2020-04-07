Саудовская Аравия, Россия и другие мировые производители нефти согласятся на глубокие сокращения добычи нефти во время переговоров на этой неделе, если Соединенные Штаты и некоторые другие страны присоединятся к ограничениям, чтобы помочь поддержать рост цен на нефть, передает Reuters.

Саудовская Аравия, Россия и другие мировые производители нефти согласятся на глубокие сокращения добычи нефти во время переговоров на этой неделе, если Соединенные Штаты и некоторые другие страны присоединятся к ограничениям, чтобы помочь поддержать рост цен на нефть, передает Reuters.Мировой спрос на нефть упал на 30%, или около 30 миллионов в день, поскольку меры по предотвращению распространения вируса привели к снижению спроса на топливо.Помимо спада спроса, Саудовская Аравия и Россия наводнили рынок дополнительной нефтью после краха в прошлом месяце трехлетней сделки по ограничению поставок между ОПЕК, Россией и их союзниками — группой, известной как ОПЕК+.ОПЕК+ должна провести видеоконференцию в четверг в 14:00 по Гринвичу, после того как президент США Дональд Трамп заявил на прошлой неделе, что способствовал договоренности между Эр-Риядом и Москвой о сокращениях на беспрецедентные 10–15 миллионов баррелей в день, или около 10–15% мировых поставок. При этом договоренность еще была официально оформлена.Источник в ОПЕК сообщил Reuters, что размер любых ограничений ОПЕК+ зависит от объемов, которые другие производители, такие как США, Канада и Бразилия, готовы сократить."Без США сделки не будет", — сказал один из источников в ОПЕК+.Источник ОПЕК заявил, что между Эр-Риядом и Москвой пока нет консенсуса относительно базовых показателей каких-либо сокращений.Другие производители нефти за пределами группы ОПЕК+ уже выразили готовность помочь. Канадская провинция Альберта, где находятся третьи по величине нефтяные запасы в мире, заявила, что открыта для присоединения к любому потенциальному глобальному пакту.Норвегия, крупнейший производитель нефти и газа в Западной Европе, заявила, что рассматривает возможность участия в переговорах ОПЕК+ в качестве наблюдателя и присоединится к сокращению добычи, если получит широкую поддержку такого шага.Соединенные Штаты еще не предприняли каких-либо сокращений, в то время как Трамп заявил, что добыча нефти в США уже упала.Как рассказал изданию The Financial Times исполнительный директор Continental Resources Гарольд Хамм, добыча нефти в США уже начала снижаться, поэтому Вашингтон не будет стараться отойти от договоренностей по снижению добычи, если в ней примут участие Россия и Саудовская Аравия.Компания Хамма занимается добычей сланцевой нефти в США, а также имеет тесные связи с Трампом, а он сам ранее присутствовал на встрече главы Белого дома с американскими нефтекомпаниями.Представитель Continental Resources также рассказал, что Трамп еженедельно звонил ему для обсуждения состояния нефтяного рынка США. По его словам, сейчас американские компании вынуждены сокращать уровни добычи из-за заполнения мощностей для хранения нефти.Присутствовавший на встрече Трампа с американскими нефтяниками глава Американского института нефти Майк Соммерс заявил, что предложение о согласованном сокращении добычи нефти не была темой диалога.По его словам, члены ассоциации и другие участники встречи продумывали то, как ряд действий могут помочь добывающей отрасли, но в то же время навредить другим предприятиям, например переработчикам нефти.