Анализ на коронавирусную инфекцию будут оплачивать из Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передают Вести:Приморье. Такое заявление сделал председатель правительства РФ Михаил Мишустин в рамках заседания президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

Анализ на коронавирусную инфекцию будут оплачивать из Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передают "Вести:Приморье". Такое заявление сделал председатель правительства РФ Михаил Мишустин в рамках заседания президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.Премьер министр подтвердил, что за счет средств ОМС будут оплачиваться и лабораторные исследования на коронавирус. Напомним, ранее представители Минпромторга сообщили о том, что Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения зарегистрировала новый экспресс-тест на коронавирус. Точность системы составляет 94 процента, а вся процедура занимает порядка 40 минут.