В городе по-прежнему двое заражённых

6 апреля глава администрации города Владимира Андрей Шохин рассказал о состоянии заражённых коронавирусом местных жителей, а также поведал, о том, сколько человек находится под подозрением на заболевание.По словам сити-менеджера, во Владимире по-прежнему остаётся двое заражённых, они получают необходимое лечение. По состоянию на 6 апреля, 305 горожан, недавно вернувшихся из-за границы, находятся под наблюдением медиков. 162-х человек врачи уже сняли с наблюдения, так как у них не было обнаружено никаких признаков коронавируса.