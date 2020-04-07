Пандемии коронавируса не видно конца, но английские футбольные клубы высшего дивизиона подсчитали, что за время вынужденного простоя потеряют 1,09 млрд фунтов стерлингов или 1,25 млрд евро. Больше всех пострадают в этом смысле Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити и Ливерпуль.

Пандемии коронавируса не видно конца, но английские футбольные клубы высшего дивизиона подсчитали, что за время вынужденного простоя потеряют 1,09 млрд фунтов стерлингов или 1,25 млрд евро. Больше всех пострадают в этом смысле "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Ливерпуль".Потери "МанЮнайтед" составят как минимум 116,4 млн фунтов или 131 млн евро, сообщает Daily Mail. В первой шестерке самых пострадавших также "МанСити" (124,9 млн евро), "Ливерпуль" (116,9), "Челси" (103,6), "Тоттенхэм" (94,5) и "Арсенал" (85,2). Меньше всех потеряют "Норвич" (22,2 млн евро), "Борнмут" (25,2) и "Астон Вилла" (27,5).Интересно, что потерь от поступлений за телевизионные трансляции больше всего у "Ливерпуля" (55,2 млн фунтов или 62,9 млн евро), далее идут "Манчестер Сити" (61,1 млн евро), "Челси" (56,2) и "Лестер" (55,2). Самые большие потери от непроданных билетов у "МЮ" (20,1 млн евро), "Тоттенхэм" (19,1) и "Арсенал" (17,5).Сопутствующие коммерческие потери "Манчестера Юнайтед" значительно больше, чем у других – они составляют 50,8 млн фунтов или 57,9 млн евро. "Горожане" из Манчестера потеряют 47,5 млн евро, "Ливерпуль" – 38,5, "Челси" – 35,2, "Тоттенхэм" – 27,7, "Арсенал" – 22,1 млн евро.