Увеличенные выплаты по безработице и больничные, продление пособий и льгот, поддержка семей с детьми - новшества в этих сферах должны помочь многим россиянам преодолеть нынешнюю ситуацию. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков каналу Россия 24 рассказал, какие ресурсы задействуются в оказании социальной помощи населению.

Увеличенные выплаты по безработице и больничные, продление пособий и льгот, поддержка семей с детьми — новшества в этих сферах должны помочь многим россиянам преодолеть нынешнюю ситуацию. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков каналу "Россия 24" рассказал, какие ресурсы задействуются в оказании социальной помощи населению.- Сколько средств потребуют от государства те социальные меры, которые принимаются по поручению президента России Владимира Путина, какие из них, на ваш взгляд, самые затратные? Мы знаем, что на выплаты для поддержки семей с детьми будет направлено почти 140 миллиардов рублей?"Здесь нужно отметить, что в целом на поддержку семей с детьми будет направлено почти 200 миллиардов рублей, потому что 140 миллиардов это только размер выплат, которые предполагаются семьям с детьми возрасте от трех до семи лет, — поясняет Антон Котяков. — Это та выплата, которая начнет выплачиваться с 1 июня 2020 года, но начисляется с 1 января. А вторая выплата, о которой совсем недавно говорил президент, эта выплата для семей с детьми от нуля до трех лет: три месяца граждане смогут получать выплату по 5 тысяч рублей. Соответственно, совокупный объем мер, направленных на поддержку семей с детьми, — порядка 200 миллиардов рублей. Здесь я еще отмечу выплату, которая будет направлена на поддержку граждан, обратившийся в центры занятости. Это так называемое пособие по безработице. Это порядка 30 миллиардов рублей. И еще порядка 35 миллиардов рублей будет направлено на измененный порядок оплаты больничных листов. Здесь нужно отметить две категории граждан: граждане старше 35 лет, которые на сегодняшний день находятся на карантине, и люди, прибывшие из заграницы, а также граждане, проживающие с ними, которые также могут воспользоваться такой услугой, оформить лист нетрудоспособности".- Ожидаете ли вы нарушения трудового законодательства в связи с текущей ситуацией, и какие меры принимаются в этой сфере?"Нужно понимать, что на сегодняшний день мы столкнулись с нехарактерной ситуацией на рынке труда, — отмечает глава Минтруда. — То есть, у нас практически новый режим. Как всегда, все новое формирует некое недопонимание, необходимость дополнительной консультации, объяснений для граждан. Конечно же, Минтруд сейчас совместно с нашими коллегами из Роструда проводят активное разъяснение, мы уже опубликовали несколько системных писем, дающие пояснения по действиям работодателям и работников в сложившейся ситуации. Но, как всегда, что-то новое — возникают сложности с правоприменением, могут действительно появиться дополнительное количество выявляемых нарушений. Я думаю, что здесь как раз наши разъяснения и наша горячая линия, наш информационный ресурс онлайн-инспекция.рф помогут гражданам достаточно квалифицированно подойти к текущей ситуации".- Вы уже упомянули, что выплаты по безработице увеличиваются до размера МРОТ, это чуть больше 12 тысяч рублей. Много ли людей сейчас этим пособием пользуются?"Если быть более точным, это пособие будет составлять 12 тысяч 130 рублей, на сегодняшний день это предельный размер пособия по безработице. На сегодняшний день в центрах занятости порядка 720 тысяч граждан, которые уже встали на учет. И по нашим оценкам, даже из тех граждан, которые уже сейчас стоят на учете, этим увеличенным пособием сможет воспользоваться около 300 тысяч человек", — отвечает министр.- Все социальные льготы и пособия в течение шести месяцев продлеваются автоматически, фактически без участия льготополучателя. Сложно ли организовать такую работу, и можно ли на будет такой режим тоже продлить?"Я бы здесь разграничил два понятия — автоматическое продление пособий, и вопрос, связанный именно с упрощением процедуры получения пособий гражданами, — предлагает Котяков. — Автоматическое продление, о котором мы на сегодняшний день говорим, это, в принципе, в большей степени вынужденная мера. То есть мы сейчас на 6 месяцев автоматически продлили для всех российских граждан все те социальные гарантии, которые они получали до этого. Наша основная задача, которую мы перед собой ставим, это максимальное упрощение для граждан процедуры получения различного рода социальных выплат, с тем, чтобы в постоянном режиме мониторить ситуацию, изменение ситуации в конкретной семье, подходить более адресно к оказанию мер социальной поддержки. Поэтому мы больше ориентированы на максимальное упрощение и максимально простую процедуру получения различного рода социальной поддержки".- В дальнейшем такой механизм можно использовать, на ваш взгляд?"Да, — соглашается министр труда и соцзащиты. — Мы сейчас будем активно применять выплаты как раз для детей от трех до семи лет, эта выплата будет применяться только по заявлению гражданина, причем это заявление будет оформляться в личном кабинете на Едином портале госуслуг. Такой же подход мы будем применять при выплате от нуля до трех лет для граждан, имеющих детей от нуля до трех лет. Такой же подход будет сейчас применяться к выплате по пособию по безработице. Граждане будут только заполнять заявления, весь остальной документооборот будет переведен в электронный вид. Это не потребует от гражданина дополнительно сбора документов. Поэтому такой подход будет распространяться на различные меры социальной поддержки".- Такая возможность провести своего рода оптимизацию, в том числе и упростить какие-то процессы, которые были. Одна из мер – в течение трех месяцев выплачивать семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по 5 тысяч рублей на каждого ребенка. Скажите, как это будет проходить, автоматически или нет, и нужно ли родителям куда-то обращаться, ведь это актуально для тех, у кого дети ходили в школу, в садик, сейчас вынуждены остаться дома; у кого-то родители сами на больничном, кто-то в декрете, и так далее?"Здесь я хотел пояснить: на эту выплату смогут претендовать граждане, у которых дети в возрасте от нуля до трех лет, те граждане, которые имеют право на материнский капитал, — поясняет Антон Котяков. — То есть, независимо от того, потратил ли гражданин материнский капитал или нет, есть ли у него остаток, в любом случае он имеет право обратиться за данной выплатой. Выплата будет платиться на протяжении трех месяцев, то есть – это апрель, май, июнь. И если у семьи есть право на материнский капитал, и есть дети в возрасте до трех лет, то на каждого ребенка из федерального бюджета — не из средств материнского капитала – будет выплачено по 5 тысяч рублей ежемесячно на протяжении трех месяцев. Теперь для того, чтобы получить эту выплату, гражданам, с учетом наших последних, скажем так, подходов к оформлению выплат, нужно оформить только заявление на Едином портале госуслуг, либо в случае острой необходимости обратиться в МФЦ, либо в отделение Пенсионного фонда. Но здесь бы я все-таки обратился к нашим гражданам и призвал их максимально использовать те возможности, которые сейчас мы формируем, благодаря Единому порталу госуслуг, чтобы дистанционно оформлять все возможные социальные выплаты".- То есть, в первую очередь это касается все-таки маленьких детей – от нуля до трех лет, наверное тех, кто ясли мог бы посещать, а не школ. Еще один вопрос, если позволите: как вы прокомментируете повышение оплаты больничных до размера не менее МРОТ, с чем связана такая необходимость, и как вы оцениваете это решение?"На сегодняшний день уровень минимальный размера оплаты труда полностью соответствует величине прожиточного минимума для трудоспособного населения, — констатирует Котяков. — Соответственно, в современных условиях, когда люди будут вынуждены в связи с карантином, либо по другим причинам выходить на больничный, было бы целесообразным обеспечить их соответствующим уровнем социальных гарантий, позволяющим им хотя бы обеспечить свой минимальный порог прожиточного минимума. Соответственно, исходя из этого, мы вышли с инициативой и предложили, чтобы минимальный размер больничного листа трудоспособного населения соответствовал прожиточному минимуму трудоспособного населения или минимальному размеру оплаты труда, то есть 12 тысяч 130 рублей".