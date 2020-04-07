Советники Белого дома обсуждают возможность выпуска связанных с коронавирусом казначейских облигаций США, заявил в понедельник советник Белого дома по экономическим вопросам Ларри Кадлоу. Об этом сообщает Reuters.
Советники Белого дома обсуждают возможность выпуска связанных с коронавирусом казначейских облигаций США, заявил в понедельник советник Белого дома по экономическим вопросам Ларри Кадлоу. Об этом сообщает Reuters.
"Мы просто рассматриваем это... Давайте посмотрим, к чему это приведет", — сказал он журналистам в Белом доме.
"Это будет долгосрочная инвестиция в будущее американского здравоохранения, безопасности и экономики", — заявил Кадлоу ранее в интервью CNBC.
"С моей точки зрения, если отбросить технические соображения, я думаю, что эта концепция совершенно правильна", — добавил он.
Кадлоу также сказал, что он не думает, что Федеральная резервная система закончила свои усилия по смягчению последствий коронавируса.
Баланс ФРС в конце марта увеличился до рекордных $5,3 триллиона, поскольку регулятор принимает беспрецедентные меры по поддержке экономики на фоне пандемии коронавируса.
Ожидается, что баланс американского центробанка продолжит расширяться. Регулятор пообещал покупать неограниченное количество казначейских облигаций и ипотечных ценных бумаг для поддержки финансового рынка в условиях пандемии.