Советники Белого дома обсуждают возможность выпуска связанных с коронавирусом казначейских облигаций США, заявил в понедельник советник Белого дома по экономическим вопросам Ларри Кадлоу. Об этом сообщает Reuters.

Советники Белого дома обсуждают возможность выпуска связанных с коронавирусом казначейских облигаций США, заявил в понедельник советник Белого дома по экономическим вопросам Ларри Кадлоу. Об этом сообщает Reuters."Мы просто рассматриваем это... Давайте посмотрим, к чему это приведет", — сказал он журналистам в Белом доме."Это будет долгосрочная инвестиция в будущее американского здравоохранения, безопасности и экономики", — заявил Кадлоу ранее в интервью CNBC."С моей точки зрения, если отбросить технические соображения, я думаю, что эта концепция совершенно правильна", — добавил он.Кадлоу также сказал, что он не думает, что Федеральная резервная система закончила свои усилия по смягчению последствий коронавируса.Баланс ФРС в конце марта увеличился до рекордных $5,3 триллиона, поскольку регулятор принимает беспрецедентные меры по поддержке экономики на фоне пандемии коронавируса.Ожидается, что баланс американского центробанка продолжит расширяться. Регулятор пообещал покупать неограниченное количество казначейских облигаций и ипотечных ценных бумаг для поддержки финансового рынка в условиях пандемии.