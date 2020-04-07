В Великую Субботу в иерусалимском храме Воскресения Христова (Храм Гроба Господня) пройдет церемония схождения Благодатного огня, но без паломников из-за мер по предотвращению распространения коронавируса.

В Великую Субботу в иерусалимском храме Воскресения Христова (Храм Гроба Господня) пройдет церемония схождения Благодатного огня, но без паломников из-за мер по предотвращению распространения коронавируса, передает ТАСС.Как сообщили в МИД Израиля, церемония 18 апреля состоится без присутствия паломников. В ней будут участвовать около 10 человек. Трансляция из Храма Гроба Господня будет вестись на весь мир.Отмечается, что ряд стран намерены направить самолеты для того, чтобы получить Благодатный огонь.После церемонии огонь доставят представителями Греческой православной церкви к Яффским воротам Старого города Иерусалима, после чего представители посольств доставят огонь в аэропорт Бен-Гурион.Храм Гроба Господня — главную святыню христианского мира закрыли 25 марта из-за ситуации с коронавирусом.Считается, что он стоит на том самом месте, где был распят, погребен, а затем воскрес Иисус Христос. Это место обнаружено посланцами римского императора Константина спустя три века после распятия. Каждый год в Великую Субботу (в этом году 18 апреля) накануне православной Пасхи там происходит чудо схождения Благодатного огня.