Производственный дефект был обнаружен в кроссоверах Mazda CX-5, у которых может внезапно могут выйти из строя некоторые режимы освещения. На ремонт к официалам отправятся более девяти тысяч таких автомобилей.

Производственный дефект был обнаружен в кроссоверах Mazda CX-5, у которых может внезапно могут выйти из строя некоторые режимы освещения. На ремонт к официалам отправятся более девяти тысяч таких автомобилей.Росстандарт совместно с компанией "Мазда Мотор Рус" анонсировали запуск отзывной кампании, которая затронет сразу 9 040 экземпляров Mazda CX-5. Под действие отзыва подпадают автомобили предпоследнего поколения, проданные в России с 17 марта 2015 года по 15 сентября 2016 года.В Mazda утверждают, что на некоторых автомобилях CX-5 во время движения может возникнуть неисправность светодиодных дневных ходовых огней. Кстати, эксплуатация автомобилей с неисправными внешними световыми приборами в России запрещена, так что медлить с решением проблемы автовладельцам не стоит."Причиной отзыва транспортных средств является возможное мерцание или прекращение работы передних светодиодных дневных ходовых/габаритных огней на некоторых автомобилях во время движения. Это может привести к тому, что другие участники дорожного движения и пешеходы не будут иметь полной возможности заметить автомобиль с указанной неисправностью, особенно в условиях пониженной освещенности", - говорится в сообщении Росстандарта.В рамках отзывной кампании официальные дилеры Mazda проверят работу ДХО, выполнят сверку серийных номеров деталей и либо доработают существующую оптику, либо заменят детали на новые. Все работы, как и полагается в подобных случаях, будут выполнены бесплатно для владельцев.Уполномоченные дилеры индивидуально свяжутся с владельцами потенциально дефектных Mazda, но проверить автомобиль на предмет участия в отзыве можно и самостоятельно. Достаточно сопоставить VIN-номер машины с номерами из опубликованного перечня либо же воспользоваться специальной страницей поиска.