В законодательном собрании американского Нью-Йорка предложили устроить временные захоронения погибших от коронавируса COVID-19 в городских парках. При этом готовиться к такой возможности ..

В законодательном собрании американского Нью-Йорка предложили устроить временные захоронения погибших от коронавируса COVID-19 в городских парках. При этом готовиться к такой возможности нужно уже сейчас, сообщает "".Один из местных парламентариев Марк Левин предложил вырыть в парках несколько траншей, в каждой из которых должны помещаться по 10 гробов. Однако мэр города Билл де Блазио вскоре отверг идею погребения умерших в городских парках. Стоит отметить, что из-за коронавируса в штате Нью-Йорк скончались более 4,7 тысячи человек.