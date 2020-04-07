Большая часть рекомендованных Минздравом лекарств для терапии коронавируса COVID-19 производится в России по полному циклу.

Большая часть рекомендованных Минздравом лекарств для терапии коронавируса COVID-19 производится в России по полному циклу.Как передает телеканал "Россия 24", об этом общественность проинформировал руководитель министерства промышленности и торговли Денис Мантуров на совещании у президента РФ Владимира Путина по вопросам развития ситуации с коронавирусной пневмонией и мерам ее профилактики.Он подчеркнул, что из 17 лекарств, рекомендованных министерством здравоохранения для лечения инфекции, 14 производятся в России.Мантуров отметил, что этого хватит для обеспечения потребностей отечественного здравоохранения, сообщив, что на всякий случай вместе с коллегами из Китая ведется работа "не только по субстанциям, но и по готовым лекарственным формам, если потребуется дополнительно нарастить объемы поставок".11 марта Всемирная организация здравоохранения признала эпидемию коронавирусной пневмонии – пандемией. В настоящий момент в разных странах мира инфицирован 1 миллион 378 тысячи человек, выздоровели более 294 тысячи, умерли более 78 тысяч.В России зафиксированы 7497 случаев заболевания коронавирусом, из них 1154 за последние сутки. Вылечились 494 человека, скончались 58.