Не всегда в проекте Большие Маленьким поймёшь, кто они - Большие? А это замечательные артисты и деятели других искусств, читающие стихи и прозу отечественных и зарубежных писателей. Мы надеялись, что проект Большие Маленьким понравится нашим телезрителям и рады, что он получил такой отклик. Посмотрите, как внимательно дети слушают сказки! - отметили на канале Россия К (Культура).

Не всегда в проекте "Большие Маленьким" поймёшь, кто они — Большие? А это замечательные артисты и деятели других искусств, читающие стихи и прозу отечественных и зарубежных писателей. "Мы надеялись, что проект "Большие Маленьким" понравится нашим телезрителям и рады, что он получил такой отклик. Посмотрите, как внимательно дети слушают сказки!" — отметили на канале "Россия К" ("Культура").Посмотреть эту публикацию в InstagramМы надеялись, что проект “Большие Маленьким” понравится нашим телезрителям и рады, что он получил такой отклик. Посмотрите, как внимательно дети слушают сказки! И не забывайте, что по будням семь раз в день в эфире телеканала “Россия–К” известные деятели культуры читают для наших маленьких телезрителей любимые сочинения детских авторов. Мамы, вы можете налить себе кофе и сделать перерыв в домашних хлопотах, а “Мойдодыра” малышам прочтет Игорь Костолевский! Благодарим Yulia S за видео в YouTude. Спасибо за то, что делитесь с нами приятными моментами! Выкладывайте в сторис видеоролики, где ваши дети смотрят проект «Большие Маленьким», отмечайте нас, а мы поделимся вашим видео в сторис! #БольшиеМаленьким #оставайтесьдома #россиякультура #карантинПубликация от Телеканал "Россия-Культура" (@russiaculture) 5 Апр 2020 в 7:06 PDTПо будням семь раз в день в эфире телеканала известные деятели культуры читают для наших маленьких телезрителей любимые сочинения детских авторов. Среди авторов Корней Чуковский, которого читает ведущая нового шоу на канале "Россия" "Ещё не вечер" Елена Степаненко, Джанни Родари, Самуил Маршак, Даниил Хармс и современные поэты и писатели.А мамы могут налить себе кофе и сделать перерыв в домашних хлопотах, пока "Мойдодыра" малышам читает Игорь Костолевский.Уже придумано 20 таких выпусков. Чтобы они быстрее вышли в эфир, для записи выбрали особую форму: чтецы сами записывают свои выступления на мобильный телефон.Актриса Юлия Пересильд, сыгравшая в фильме "Зулейха открывает глаза", на расстоянии решила всех заразить улыбкой. И подарить зрителям "Культуры" "Песенку о хорошем настроении". Она порадует и детей, и взрослых. Премьера фильма о Зулейхе выйдет на канале "Россия" 13 апреля.На канале "Культура" уже вышли выпуски "Большие Маленьким" с Ириной Климовой, Евгением Дятловым, Юрием Энтиным, Нонной Гришаевой, Ильдаром Абдразаковым и Джеймсом Бредберном. Смотрите, слушайте. Это для вас и для ваших детей.