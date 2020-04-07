В Британии госпитализировали премьера Бориса Джонсона, у которого десять дней назад обнаружили коронавирус COVID-19. Врачи всерьез опасаются за его здоровье. Соединенное Королевство становится одним из новых очагов распространения болезни в Европе. Там уже почти 50 тысяч инфицированных и около пяти тысяч погибших. Впервые за 20 лет с экстренным обращением к нации выступила королева Елизавета II.

В Британии госпитализировали премьера Бориса Джонсона, у которого десять дней назад обнаружили коронавирус COVID-19. Врачи всерьез опасаются за его здоровье. Соединенное Королевство становится одним из новых очагов распространения болезни в Европе. Там уже почти 50 тысяч инфицированных и около пяти тысяч погибших. Впервые за 20 лет с экстренным обращением к нации выступила королева Елизавета II.Борис Джонсон был доставлен в ближайшую больницу — госпиталь Святого Томаса, который находится на южном берегу Темзы. Пресс-служба британского правительства сообщила, что это был сделано по требованию лечащих врачей. Состояние здоровья Джонсона стало вызывать у них серьезные опасения.Высокая температура не спадала у него больше десяти дней. Все это время Джонсон продолжал работать, находясь в самоизоляции в своей резиденции на Даунинг-стрит, 10. Он периодически записывал видеообращения, последнее из которых было опубликовано 3 апреля."Пожалуйста, прошу вас, придерживайтесь установленных правил", — обращался Борис Джонсон к подданным королевы.Сколько продлится госпитализация — неизвестно. Вокруг больницы появились заграждения и наряды полиции. Заговорили о том, что Джонсон уже проходит здесь курс кислородотерапии. Сам премьер-министр написал в Twitter, что его отправили в госпиталь для обследования, не объяснив, почему это потребовалось делать экстренно в ночи."Я в хорошем расположении духа и нахожусь на связи со своей командой, мы работаем вместе, чтобы побороть этот вирус и обеспечить всем гражданам безопасность", — бодро отрапортовал глава британского кабинета министров.Отменено заседание правительства 7 апреля, а утром 6 апреля совещание комитета по борьбе с COVID-19 проводил министр иностранных дел Доминик Рааб. Он должен возглавить кабинет, если Джонсон не сможет исполнять свои обязанности. Невеста премьер-министра, Кэрри Саймондс, которая ждет ребенка этим летом, сейчас находится на самоизоляции с симптомами коронавируса, но заявляет, что не проходила тестирование. Британская королева сравнила нынешнюю ситуацию со Второй мировой войной. В своем телевизионном выступлении, что само по себе признак чрезвычайности, она вспомнила, как 1940 году вместе с младшей сестрой записывала обращения к детям, которым предстояла эвакуация.Король Швеции призвал своих поданных воздержаться от тесного общения во время предстоящей Пасхи."Пришло то время, когда мы привыкли путешествовать, навещать семью и друзей. Но в эту Пасху некоторые традиции невозможно будет осуществить", — с сожалением отметил король Швеции Карл XVI Густав.В Швеции до сих пор не вводили карантин. В Италии, где были вынуждены пойти на жесткие ограничительные меры, считают, что они в итоге помогли."Сегодня мы зафиксировали 525 смертельных случаев, это самый низкий показатель с 19 марта", — констатировал глава департамента гражданской обороны Италии Анджело Борелли.Снижается смертность от коронавируса в Испании. В Австрии канцлер Себастьян Курц намерен 13 апреля открыть небольшие магазины площадью до 400 квадратных метров.В Великобритании пик заболеваемости ожидают в течение ближайших двух недель. Сбить волну пытаются с помощью карантина, но как назло, наступили теплые дни. Из-за несознательных британцев у полиции сейчас нет выходных, приходится закрывать парки."Имейте ввиду — чем больше людей, тем больше вероятность распространения вируса", — предупреждают полицейские.Среди нарушителей режима оказываются даже те, кто призывает его соблюдать. В отставку пришлось уйти главному врачу Шотландии после того, как выяснилось, что она вместе с семьей отправилась отдохнуть в свой загородный дом."Я поступила неправильно. Мне очень жаль. Этого больше не повторится", — по-детски извиняется министр здравоохранения Шотландии Кэтрин Калдервуд.Министром она была более пяти лет.В Шотландии одним врачом теперь меньше, в Ирландии наоборот — исполняющий обязанности премьер-министра Лео Варадкар, он доктор по профессии, заявил, что в это сложное время он готов вернуться к медицинской практике. Раз в неделю он будет проводить первичное обследование пациентов по телефону.