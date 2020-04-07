Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, госпитализированный 6 апреля из-за коронавируса, находится в сознании. К аппарату ИВЛ он не подключен, ему проводят кислородотерапию, рассказал в эфире программы 60 минут собкор ВГТРК в Лондоне Александр Хабаров.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, госпитализированный 6 апреля из-за коронавируса, находится в сознании. К аппарату ИВЛ он не подключен, ему проводят кислородотерапию, рассказал в эфире программы "60 минут" собкор ВГТРК в Лондоне Александр Хабаров.В какой степени Джонсон руководит сейчас страной, не ясно. Известно лишь, что он передал свои полномочия заместителю — министру иностранных дел Доминику Раабу."Что сейчас происходит на Даунинг-стрит, покрыто мраком. 10 дней Борис Джонсон жил в своей квартире, которая рядом с официальной резиденцией премьера. Он находился в полной изоляции, еду ему приносили на подносе, а документы подкидывали под дверь", — рассказал Александр Хабаров.Сегодня британские СМИ пишут, что Джонсон находится на интенсивной терапии. В то же время, ссылаясь на "мистических информаторов", сообщают, что премьер полноценно работает и гуляет в больничном саду."В таком случае, зачем нужна была экстренная госпитализация ночью", — задается вопросом репортер.Газета The Times вспоминает, что в истории Великобритании уже случалось, что премьеры уходили на больничный. Например, в 1953 году Уинстон Черчилль три месяца восстанавливался после перенесенного инсульта.В воскресенье 55-летнего Джонсона поместили в лондонскую больницу Святого Томаса с выраженными симптомами коронавирусной инфекции, включая кашель и повышенную температуру."Состояние премьер-министра ухудшилось, и по совету его лечащих врачей он был переведен в отделение реанимации и интенсивной терапии госпиталя", — сообщили на Даунинг-стрит.Спустя несколько часов после госпитализации в Twitter премьера появилась запись о том, что он бодр духом и находится на связи со своей командой.