В отделение интенсивной терапии госпиталя Святого Томаса переведен премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он провел в самоизоляции десять дней с высокой температурой, после чего был госпитализирован с диагнозом коронавирус COVID-19. Теперь его состояние ухудшилось. Лечащие врачи применяют для его лечения кислородную терапию.

В отделение интенсивной терапии госпиталя Святого Томаса переведен премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он провел в самоизоляции десять дней с высокой температурой, после чего был госпитализирован с диагнозом коронавирус COVID-19. Теперь его состояние ухудшилось. Лечащие врачи применяют для его лечения кислородную терапию.Премьер Джонсон в сознании, но его перевели в другое отделение в качестве меры предосторожности, сообщает Даунинг-стрит. Пока искусственная вентиляция легких Борису Джонсону не требуется. Но премьер-министр попросил министра иностранных дел Доминика Рааба замещать его, если это будет необходимо. The Daily Mail также сообщила, что за британским премьером осуществляется уход на хорошем уровне. Сам Джонсон поблагодарил персонал госпиталя за его самоотверженность в борьбе с коронавирусом. До госпитализации премьер-министр Великобритании руководил кабинетом министров удаленно, в режиме видеоконференции.Кроме того, признаки коронавируса проявились и у подруги Джонсона, которая беременна. Ее самочувствие опасений пока не вызывает.