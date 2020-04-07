Центральный банк Австралии оставил ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне и предупредил о серьезном сокращении экономики во II квартале.

Центральный банк Австралии оставил ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне и предупредил о серьезном сокращении экономики во II квартале.19 марта Резервный банк Австралии снизил ставку до 0,25% и представил беспрецедентный пакет стимулирующих мер, который включает неограниченную программу покупки облигаций.Во вторник совет управляющих заявил, что сделает "все необходимое" для достижения целевого показателя доходности трехлетних государственных облигаций Австралии на уровне около 0,25%. Регулятор отметил, что не будет повышать процентные ставки до тех пор, пока не добьется прогресса в достижении своих целей в области занятости и инфляции."Существует значительная неопределенность в отношении краткосрочных перспектив австралийской экономики, — заявил глава Резервного банка Австралии Филип Лоу. — Многое будет зависеть от успеха усилий по сдерживанию вируса и от того, как долго будут действовать меры социального дистанцирования"."Однако ожидается, что в квартале, завершающемся в июне, будет зафиксирован очень крупный экономический спад, а безработица вырастет до самого высокого уровня за многие годы", — добавил Лоу.Правительство Австралии в марте пообещало выделить 17,6 миллиарда австралийских долларов (более $11 миллиардов) в попытке предотвратить первую рецессию в стране почти за 30 лет.