Банк России предупредил о всплеске активности мошенников и новых схем хищения денег с банковских счетов.

Банк России предупредил о всплеске активности мошенников и новых схем хищения денег с банковских счетов. Так или иначе воры в России и в других странах используют тему коронавирусной инфекции с целью выманить персональные данные клиентов.Мошенники обзванивают граждан и обещают отсрочки по выплате кредитов, компенсации, пособия, возврат денег за авиабилеты, бесплатные тесты на коронавирус, волонтерство.Предложение зависит от потенциальной жертвы: если это пожилой человек, то ему предлагается помощь с доставкой продуктов и так далее.Цель мошенников – под тем или иным предлогом выманить данные банковской карты, счета, пароль из СМС либо сделать предоплату, оплатить услуги.К коронавирусной теме добавляются старые трюки — письма со ссылками на фальшивые сайты, включая использование символики госорганизаций (Минздрав, Роспотребнадзор, Всемирная организация здравоохранения и другие).Банк России еще раз напоминает — нельзя сообщать посторонним людям данные своей банковской карты или коды банков из СМС, не вводить данные на неизвестных сайтах, не открывать сомнительные ссылки.Ранее сотрудники полиции выяснили, что на мобильные телефоны граждан стали поступать сообщения о том, что за "халатное отношение к пандемии нового вируса" им грозит серьезное наказание в виде пяти лет лишения свободы.Преступники уверяли своих жертв в том, что для того, чтобы избежать тюрьмы, им следует срочно, за 24 часа, оплатить штраф в размере 3500 руб. При этом они утверждали, что в настоящее время суды не работают и деньги нужно внести на "государственный номер "Теле2".В качестве дополнительной меры убеждения мошенники "информировали" людей о том, что в случае неуплаты штрафа в отношении них будет возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ. В правоохранительных органах отметили, что в данной статье речь идет о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.Были факты и торговли поддельными справками для передвижения в период режима изоляции.