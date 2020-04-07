Спортсменка Ксения Верещагина скончалась в возрасте 32 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации плавания. Напомним, Ксения Верещагина была ..

Спортсменка Ксения Верещагина скончалась в возрасте 32 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации плавания.Напомним, Ксения Верещагина была в составе российской сборной на Олимпиадах в Афинах и Пекине. В 2006 году пловчиха завоевала золото на чемпионате России, передает .