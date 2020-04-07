В настоящий момент в США от коронавируса умерли более десяти тысяч человек. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса. Больше всего смертей зафиксировано в Нью-Йорке - свыше трех тысяч.

В настоящий момент в США от коронавируса умерли более десяти тысяч человек. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса. Больше всего смертей зафиксировано в Нью-Йорке — свыше трех тысяч.США остаются лидером по количеству заболевших коронавирусом COVID-19 — более 347 тысяч случаев. К слову, на втором месте Испания, в которой выявлено свыше 135 тысяч носителей инфекции. На третьем месте Италия, которая на малось уступает второй строчке.Всего в мире коронавирусом заразились свыше 1,3 миллиона человек. Летальных исходов — более 72 тысяч. Вылечились от болезни почти 273,5 тысячи человек.