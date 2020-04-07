Если ситуация с коронавирусом в России будет развиваться негативно, то Центризбирком может перенести единый день голосования в сентябре. Для этого у ЦИКа есть правовые инструменты, заявила секретарь Центральной избирательной комиссии Майя Гришина, передает телеканал Россия 24.

Если ситуация с коронавирусом в России будет развиваться негативно, то Центризбирком может перенести единый день голосования в сентябре. Для этого у ЦИКа есть правовые инструменты, заявила секретарь Центральной избирательной комиссии Майя Гришина, передает телеканал "Россия 24".По словам Гришиной, пока эта тема не обсуждалась в ЦИК. Решение о выборах, которые должны состояться в сентябре, будут приниматься где-то в середине июня.Пока же на фоне пандемии коронавируса ЦИК отложил проведение ряда региональных и местных выборов, которые должны были состояться в апреле-июне. Решение о возобновлении выборной кампании регионы будут принимать самостоятельноТакже Гришина заявила, что если единый день голосования все же будет перенесен, то до новых выборов на своих местах останутся прежние органы власти."Никакого внезапного прекращения полномочий действующих органов быть не может, власть в любом случае будет функционировать", — подчеркнула она.По данным оперативного штаба на 7 апреля, в России инфицированы коронавирусом нового типа 7497 человек, 494 пациента выздоровели, 58 скончались.