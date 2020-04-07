Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) оценил последствия пандемии для России.

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) оценил последствия пандемии для России.По оценке экономистов, при благоприятном сценарии российский ВВП снизится на 2,3-2,5% в 2020 году и на 0,5-0,8% в 2021 году. И только в 2022 году начнется рост — на 0,6-1,0%.При "жестком кризисе" (если ничего не делать) снижение ВВП ускорится до 3% и выше в 2020 году.Первый сценарий – это вариант с активной антикризисной политикой. В этом случае инфляция может вырасти до 7,5-8%.При расчете использовался прогноз среднегодовой цены российского сорта нефти Urals в 2020 году в диапазоне $37-40 за баррель, а в 2021 году — $42-45 за баррель.Агентство S&P Global Ratings ранее отметило, что ожидает ухудшения ситуации с госдолгом и дефицитом бюджета США в этом году после "экономического шока", вызванного пандемией. Крупнейшую экономику мира ожидает падение на 1,3% в этом году, прежде чем ВВП США вырастет на 3,2% в 2021 году, прогнозирует S&P.В марте 2020 года агентство Fitch снизило прогноз роста ВВП России с 2% до 1% по итогам текущего года, в апреле агентство ухудшило оценку и спрогнозировало сокращение российской экономики на 1,4%.