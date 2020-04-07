В России проведено уже более 795 тысяч тестов на коронавирус COVID-19, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В России проведено уже более 795 тысяч тестов на коронавирус COVID-19, сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.По данным на 6 апреля, выявлено 6 343 случаев заболевания в 80 регионах страны. 406 пациентов уже выздоровели и выписаны из больниц, 47 человек скончались.Около 185 тысяч граждан пока остаются под наблюдением врачей из-за подозрений на заражение новой коронавирусной инфекцией.