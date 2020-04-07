Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сообщил, что местные власти повысили максимальный штраф за нарушение дистанции в условиях распространения коронавируса вдвое – с 500 до 1000 долларов.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сообщил, что местные власти повысили максимальный штраф за нарушение дистанции в условиях стремительного распространения коронавируса вдвое – с 500 до 1000 долларов.По данным портала Worldometers, в настоящее время в штате Нью-Йорк зарегистрировано уже более 130 тысяч случаев вызванного коронавирсом заболевания, число скончавшихся превысило 4,7 тысячи. Большинство случаев заболевания сосредоточены в городе Нью-Йорк, передает ТАСС.Ситуация с заболевшими в мегаполисе настолько серьезная, что крупнейший в мире готический собор — Кафедральный собор Иоанна Богослова в Нью-Йорке – превратят в госпиталь для больных коронавирусом, сообщает РИА Новости. Там смогут разместить не менее 200 пациентов, которых начнут доставлять уже к концу текущей недели. Под 180-метровым нефом специалистам предстоит развернуть девять медицинских палаток. Настоятель собора подчеркивает, что в прежние века соборы использовались подобным образом, как, например, во время эпидемии чумы.