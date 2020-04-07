Руководство московского клуба ЦСКА предложило армейским футболистам снизить зарплаты на время карантина, связанного с пандемией коронавируса, на 60 процентов. Если игроки согласятся с этим решением, красно-синие побьют своеобразный рекорд в Российской премьер-лиге.

Руководство московского клуба ЦСКА предложило армейским футболистам снизить зарплаты на время карантина, связанного с пандемией коронавируса, на 60 процентов. Если игроки согласятся с этим решением, красно-синие побьют своеобразный рекорд в Российской премьер-лиге.Ранее казанский "Рубин" сократил зарплаты футболистам наполовину, а спартаковцы – на 40 процентов. Таким образом, армейцы окажутся вне конкуренции в РПЛ.Кроме того, по информации "Спорт-экспресс", после завершения карантина и вплоть до возобновления чемпионата России игрокам предложат отказаться от 30 процентов зарплат.В настоящий момент переговоры по финансовым вопросам между руководством ЦСКА и футболистами продолжаются.