Главрач медицинского центра в Коммунарке Денис Проценко опубликовал последние данные о заболевших и график динамики COVID-19, начиная с 1 марта. В настоящее время на лечении в больнице сейчас находятся 389 человек. Коронавирус подтвержден у 226 пациентов.

Главрач медицинского центра в Коммунарке Денис Проценко опубликовал последние данные о заболевших и график динамики COVID-19, начиная с 1 марта.В настоящее время на лечении в больнице сейчас находятся 389 человек. Большинству поставлен диагноз "пневмония". Коронавирус подтвержден у 226 пациентов. В реанимации находятся 32 тяжелых больных, 14 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За последние сутки в Коммунарку поступили 29 пациентов, выписаны 41.В инфекционной больнице №2 в Москве, которая также занимается лечением пациентов с коронавирусом, находятся более 70 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, из них 8 детей. Об этом на своей странице в Facebook сообщила главврач Светлана Краснова. По ее словам, четыре пациента находятся в реанимации, из них трое с подтвержденным коронавирусом. Один пациент подключен к аппарату ИВЛ.Всего в России зарегистрировано 6 343 случая заражения, выздоровели 406 человек, скончались 47. Ситуация с распространением инфекции признана ВОЗ пандемией. По всему миру заболели уже более 1,2 миллиона человек, скончались более 67 тысяч.