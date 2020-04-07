Фонд защиты прав дольщиков в ближайшие дни намерен принять решение о выплате компенсаций дольщикам подмосковного жилого комплекса Солнечная система обанкротившейся Urban Group, заявил замглавы фонда Алексей Ниденс.

Фонд защиты прав дольщиков в ближайшие дни намерен принять решение о выплате компенсаций дольщикам подмосковного жилого комплекса "Солнечная система" обанкротившейся Urban Group, заявил замглавы фонда Алексей Ниденс.Компенсацию смогут получить почти 600 дольщиков, отмечает РИА "Новости"​​​. Фонд заявил ранее, что дольщики двух домов ЖК "Солнечная система" — № 2 и № 7 — получат компенсации, а строители не намерены достраивать дома .Проблема с завершением строительства этих домов связана с переустройством ЛЭП, что требовало серьезного сдвига сроков строительства (до четырех лет) и дополнительного финансирования.Urban Group являлась одним из крупнейших застройщиков жилья в Подмосковье, компания имеет обязательства перед перед тысячами дольщиков на 80 миллиардов руб.Арбитражный суд Московской области в 2018 году признал банкротами всех застройщиков, входящих в Urban Group. Фонд дольщиков взял на себя обязательства завершить строительство 63 домов.