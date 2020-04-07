В Великобритании вандалы повредили не менее 20 вышек пятого поколения мобильной связи 5G, полагая, что через них может распространяться коронавирус COVID-19.

В Великобритании вандалы повредили не менее 20 вышек пятого поколения мобильной связи 5G, полагая, что через них может распространяться коронавирус COVID-19.Подобные случаи повреждений и поджогов телекоммуникационных вышек стали происходить в начале прошлой недели, такие инциденты были зафиксированы в пригороде Ливерпуля и на востоке Англии.Примечательно, что из-за медленного внедрения сетей 5G в Соединенном Королевстве большая часть поврежденных и разрушенных объектов не была оборудована новым технологическим оборудование, и в результате актов вандализма пострадали сети 3G и 4G, сообщает РИА Новости.Крупнейшие британские телекоммуникационные компании обратились к своим клиентам с просьбой о помощи, чтобы прекратить разрушение сетей. В соответствующем обращении констатируется, что нападавшие нарушали работу критически важной инфраструктуры, распространяя ложную информацию о связи между технологией 5G и пандемией коронавируса COVID-19, хотя никаких научных доказательств какой-либо связи между ними не существует.