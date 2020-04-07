07.04.2020

2020-04-07 22:40:06

ДРУГИЕ НОВОСТИ, достойные внимания 7 апреля 2020

Выбор редакции - компас в море новостей!

НА ЗЛОБУ ДНЯ Тема коронавируса стала часто использоваться мошенниками в схемах обмана https://vladtv.ru/incidents/109405/

ЭТО БЕСПЛАТНО Дезинфекция подъездов и лифтов не отразится на коммунальных платежах владимирцев https://vladtv.ru/society/109399/

ЗА КОЛЛАПС – В ОТВЕТИШЬ Общественники подадут в суд на «Биотехнологии» https://vladtv.ru/society/109403/

КАК ЗАГРАНИЦА Прибывшие во Владимирскую область из других регионов должны проходить через самоизоляцию https://zen.yandex.ru/profile/editor/vladtv

ДИЧИ НЕ ЖДИ Во Владимирской области из-за коронавируса закрыли весеннюю охоту https://vladtv.ru/society/109404/