Двое новорожденных детей заразились коронавирусом COVID-19 в Подмосковье за последние сутки. Всего за этот период в регионе выявили 67 новых случаев заражения, сообщает . В общей сложности, ..

Двое новорожденных детей заразились коронавирусом COVID-19 в Подмосковье за последние сутки. Всего за этот период в регионе выявили 67 новых случаев заражения, сообщает .В общей сложности, инфекцию подхватили 454 жителя Московской области. 47 из них выздоровели и были выписаны из больниц, еще восемь человек скончались. Среди детей его обнаружили всего у трех человек.6 Апр 2020 в 8:12 PDT