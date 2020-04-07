Британская писательница Джоан Роулинг, подарившая миру Гарри Поттера, рассказала о состоянии здоровья. По ее словам, в течение двух недель у нее были все симптомы коронавируса COVID-19, но в настоящее время она чувствует себя хорошо.

Британская писательница Джоан Роулинг, подарившая миру Гарри Поттера, рассказала о состоянии здоровья. По ее словам, в течение двух недель у нее были все симптомы коронавируса COVID-19, но в настоящее время она чувствует себя хорошо.Этим писательница поделилась на своей странице в Twitter. Невзирая на недомогание, Роулинг не стала сдавать тест на коронавирус. Кроме того, писательница поделилась видео дыхательной техники, которая помогла ей перебороть коварную болезнь.Ранее Джоан Роулинг рассказала о сайте, посвященном волшебной вселенной Гарри Поттера. По ее словам, ресурс поможет с весельем провести время во время карантина или самоизоляции.