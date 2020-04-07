Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), который в середине 2014 года по политическим мотивам заморозил свои новые проекты в России, вложит деньги в российский проект. Причина - не изменение политической обстановки, а пандемия коронавируса.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), который в середине 2014 года по политическим мотивам заморозил свои новые проекты в России, вложит деньги в российский проект. Причина — не изменение политической обстановки, а пандемия коронавируса.ЕБРР поддержит онлайн-турагентство Travelata, чтобы помочь компании справиться с последствиями пандемии COVID-19, сообщает "Интерфакс". ЕБРР вложился в Travelata в 2014 году, что стало одной из последних сделок перед заморозкой проектов на фоне госпереворота на Украине и вхождения Крыма в состав России.Представитель ЕБРР Антон Усов подтвердил факт инвестиций в Travelata. "Это часть работы ЕБРР, которая призвана помощь существующим клиентам преодолеть кризис", — отметил Усов.ЕБРР не раскрывает размер допвложений в онлайн-турагентство. В 2014 году банк совместно с партнером инвестировал в компанию $7 миллионов.Туристическая отрасль серьезно пострадала от пандемии коронавируса, правительство России приняло меры для поддержки отрасли.