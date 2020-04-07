Единый государственный экзамен могут отменить в текущем году в связи с коронавирусом COVID-19. С таким предложением премьер-министру Михаилу Мишустину выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин.

Единый государственный экзамен могут отменить в текущем году в связи с коронавирусом COVID-19. С таким предложением премьер-министру Михаилу Мишустину выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин.В настоящее время единый госэкзамен отсрочен чуть больше, чем на две недели. По словам Смолина, ситуация может не завершиться к началу мая. В связи с этим государственный деятель попросил проработать версию, если отсрочку придется делать и дальше. Кроме того, следует рассмотреть возможность непроведения ЕГЭ в 2020 году, сообщает "Интерфакс".Ранее перенесли старт основной кампании единых государственных экзаменов с 25 мая на 8 июня. Обязательный ЕГЭ по русскому языку назначен на 11 июня, по математике — на 15 июня.